Беспилотники сэкономят авиаперевозчикам $35 млрд в год

Авиакомпании могут сэкономить $35 млрд ежегодно при переходе на беспилотные самолеты.

Об этом пишут "Ведомости".

По мнению аналитиков UBS, на которых ссылается издание, - это принесло бы авиаперевозчикам существенную экономическую выгоду за счет сокращения затрат на топливо, зарплаты пилотов и страховые взносы.

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Первым шагом, по мнению экспертов, станет сокращение числа пилотов в кабине до одного человека, второй же будет работать дистанционно.

Впрочем, главная проблема будет в пассажирах. По данным опроса из 8000 человек 54% заявили, что не хотели бы лететь на БПЛА, и лишь 17% согласились на это.

Напомним, SpaceX запустит орбитальный беспилотник.