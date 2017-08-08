Власти Конго собираются замедлить Интернет

Скорость хотят уменьшить так, чтобы невозможно было обмениваться изображениями

Власти Конго приказали Интернет-провайдерам уменьшить скорость доступа к социальным сетям в своих пакетах, объяснив свое требование стремлением предотвратить онлайн-злоупотребления. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Письмо с таким указанием разослал провайдерам президент департамента по регулированию почтовых и Интернет услуг Конго Оскар Маникунда Мусата.

"С целью предотвращения обмена оскорбительными изображениями вашими пользователями через социальные сети, я прошу принять технические шаги для ограничения к минимуму технических возможностей распространения изображений", - говорится в письме Мусата, которое видел корреспондент Reuters.

В перечень онлайн-сервисов, против которых требуется применить ограничительные меры, значатся Facebook, Whatsapp, Instagram и Twitter.

Указание Мусаты было отдано на фоне усиления оппозиции действующего президента Джозефа Кабилы, который отказался покинуть свою должность после окончания мандата в декабре 2016 года. На вторник и среду, 8 и 9 августа, в Конго запланированы всенародные забастовки.