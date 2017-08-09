Правительство утвердило условия проведения тендера на продажу частот для 4G

Кабинет министров Украины утвердил условия проведения в IV квартале 2017 года – I квартале 2018 года тендера на продажу частот в диапазоне 1800 МГц с приоритетным правом выкупа для действующих операторов и стартовой стоимостью лотов 3,975 млрд грн. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 9 августа, передает УНИАН.

"Есть предложение поддержать решение, обеспечить абсолютно открытый публичный аукцион, и самое главное – возможность развития связи следующего поколения", - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, в мае 2017 года Министерство здравоохранения подписало приказ о внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила защиты населения от влияния электромагнитных излучений, что позволит мобильным операторам снизить инвестиции в построение современных сетей и сократит количество разрешительных документов при внедрении 4G.

В июле сообщалось, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации оценивает стартовую лицензию на запуск сети стандарта 4G на территории Украины в 6,3 миллиарда гривен.