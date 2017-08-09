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Главная » Стиль жизни » Технологии » Правительство утвердило условия проведения тендера на продажу частот для 4G

Правительство утвердило условия проведения тендера на продажу частот для 4G

Правительство утвердило условия проведения тендера на продажу частот для 4G
Фото из открытых источников

Начальная стоимость частот в диапазоне 1800 МГц составит 3,975 млрд грн

09.08.17 23
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Кабинет министров Украины утвердил условия проведения в IV квартале 2017 года – I квартале 2018 года тендера на продажу частот в диапазоне 1800 МГц с приоритетным правом выкупа для действующих операторов и стартовой стоимостью лотов 3,975 млрд грн. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 9 августа, передает УНИАН.

"Есть предложение поддержать решение, обеспечить абсолютно открытый публичный аукцион, и самое главное – возможность развития связи следующего поколения", - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, в мае 2017 года Министерство здравоохранения подписало приказ о внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила защиты населения от влияния электромагнитных излучений, что позволит мобильным операторам снизить инвестиции в построение современных сетей и сократит количество разрешительных документов при внедрении 4G.

В июле сообщалось, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации оценивает стартовую лицензию на запуск сети стандарта 4G на территории Украины в 6,3 миллиарда гривен.

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