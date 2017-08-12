Первая плазменная ракета готова к испытаниям

Большая часть современных ракет химические, то есть они передвигаются в космосе путем комбинирования определенных химических веществ, на выходе получая взрывчатую смесь. Такие ракеты тяжелые, быстро расходуют топливо, что хорошо для взлета с Земли, но не очень эффективно в космосе. И вот для более длительных полетов в космосе NASA решило испытать новую ракету: плазменную. Об этом сообщает Популярная механика.
Еще в 2015 году NASA поручило компании Ad Astra построить плазменную ракету, и теперь эта конструкция готова к реальным испытаниям. Компания сейчас проводит несколько непродолжительных испытаний двигателя и готовится к более длинному 100-часовому тесту. Когда тот будет проведен в следующем году, двигатель будет готов к реальным миссиям.
Плазменная ракета, или магнитный ускоритель с изменяемым удельным импульсом, работает, нагревая неон или аргон до невероятно высоких температур с помощью магнитных полей. Эта раскаленная плазма потом выстреливается из ракеты на большой скорости, тем самым обеспечивая движение.
Главное преимущество плазменной ракеты над традиционными химическими в том, что она может поддерживать небольшое количество тяги долгое время, то есть днями, неделями и даже месяцами. Таким образом, подобному двигателю нужно меньше топлива, а значит, ракета может перевезти больше груза. Правда, это также означает, что при такой малой тяге полеты будут идти дольше, но когда дело доходит до перевозки грузов, это уже не столь важно.
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Вдобавок к перевозке грузов плазменные ракеты можно использовать для отправки кораблей к дальним целям. На полной тяге плазменные ракеты могут достичь Юпитера, Сатурна всего за год или два, а значит, количество экспедиций в дальние пределы Солнечной системы увеличится.