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Главная » Стиль жизни » Технологии » Первая плазменная ракета готова к испытаниям

Первая плазменная ракета готова к испытаниям

Первая плазменная ракета готова к испытаниям
Плазменная ракета / Фото: Ad Astra

На полной тяге плазменные ракеты могут достичь Юпитера, Сатурна всего за год или два

12.08.17 251
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Большая часть современных ракет химические, то есть они передвигаются в космосе путем комбинирования определенных химических веществ, на выходе получая взрывчатую смесь. Такие ракеты тяжелые, быстро расходуют топливо, что хорошо для взлета с Земли, но не очень эффективно в космосе. И вот для более длительных полетов в космосе NASA решило испытать новую ракету: плазменную. Об этом сообщает Популярная механика.

Еще в 2015 году NASA поручило компании Ad Astra построить плазменную ракету, и теперь эта конструкция готова к реальным испытаниям. Компания сейчас проводит несколько непродолжительных испытаний двигателя и готовится к более длинному 100-часовому тесту. Когда тот будет проведен в следующем году, двигатель будет готов к реальным миссиям.

Плазменная ракета, или магнитный ускоритель с изменяемым удельным импульсом, работает, нагревая неон или аргон до невероятно высоких температур с помощью магнитных полей. Эта раскаленная плазма потом выстреливается из ракеты на большой скорости, тем самым обеспечивая движение.

Главное преимущество плазменной ракеты над традиционными химическими в том, что она может поддерживать небольшое количество тяги долгое время, то есть днями, неделями и даже месяцами. Таким образом, подобному двигателю нужно меньше топлива, а значит, ракета может перевезти больше груза. Правда, это также означает, что при такой малой тяге полеты будут идти дольше, но когда дело доходит до перевозки грузов, это уже не столь важно.

Вдобавок к перевозке грузов плазменные ракеты можно использовать для отправки кораблей к дальним целям. На полной тяге плазменные ракеты могут достичь Юпитера, Сатурна всего за год или два, а значит, количество экспедиций в дальние пределы Солнечной системы увеличится.

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