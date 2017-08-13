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Главная » Стиль жизни » Технологии » Зонд Cassini перед самосожжением пройдет в рекордной близости от облаков Сатурна

Зонд Cassini перед самосожжением пройдет в рекордной близости от облаков Сатурна

Зонд Cassini перед самосожжением пройдет в рекордной близости от облаков Сатурна
Зонд Cassini / Фото: NASA

Последняя миссия 20-летнего зонда начнется 14 августа

13.08.17 51
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Миссия исследовательского аппарата Cassini подходит к своему завершению. Но перед тем, как он сгорит в атмосфере, ему предстоит провести еще пять пролетов в рекордной близости от облачного фронта планеты. Об этом сообщает Популярная механика.

14 августа космический исследовательский аппарат Cassini начнет последнюю пятерку Grand Finale — серии пролетов в непосредственной близости от планеты, после чего сгорит в ее атмосфере. За 20 лет своей миссии космический исследователь собрал и передал на Землю огромный объем данных о газовом гиганте, а также кольцах и лунах, его окружающих. В последнем путешествии ему предстоит пройти на расстоянии всего в 1630 и 1710 км над облаками Сатурна – так близко к этой планете не подлетал еще ни один научный зонд.

На этих высотах атмосфера будет настолько плотной, что ф придется использовать двигатели для поддержания стабильности. В зависимости от атмосферных явлений, инженеры NASA могут слегка изменять траекторию полета зонда, сместив ее в стороны или подняв на большую высоту.

Как и раньше, основной интерес астрономов заключается в изучении знаменитого гексагонального шторма на Северном полюсе Сатурна, а также полярное сияние – но на этот раз съемка будет проводиться с беспрецедентно близкого ракурса. Согласно официальному пресс-релизу NASA, Cassini станет первым атмосферным зондом Сатурна, который заложит основу для отправки еще ряда планетарных исследовательских аппаратов.

Несмотря на то, что с каждым днем отважный космический скиталец все ближе подходит к своему концу, ему предстоит провести еще много важных операций. Как бы то ни было, рано или поздно нам придется попрощаться с кораблем, который на протяжении двух десятилетий исправно снабжал человечество информацией об одной из самых интересных планет Солнечной системы.

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