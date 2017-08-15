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Фото В США испытали создали прототип палубного беспилотника-заправщика

<span class="label red">Фото</span> В США испытали создали прототип палубного беспилотника-заправщика
Палубный боевой дрон X-47B UCAS-D / Фото: aviationweek.com

Дроны смогут перевозить больше топлива, чем истребители в подвесных топливных баках

15.08.17 375
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Американская компания Northrop Grumman начала проводить испытательные полеты демонстратора технологий палубного беспилотного летательного аппарата-заправщика в рамках программы разработки таких дронов MQ-25A Stingray. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Aviation Week.

Вывод о начале испытательных полетов можно сделать благодаря фотографии нового аппарата, опубликованной в социальной сети Twitter. Беспилотник создается на базе демонстратора технологий палубного боевого дрона X-47B UCAS-D, уже успешно испытанного ВМС США.

Ранее американские военные неоднократно заявляли, что им необходим палубный беспилотник-заправщик, разработку которого планируется заказать в текущем или в будущем году. Предполагается, что после принятия на вооружение MQ-25A в составе авиагрупп авианосцев должны будут высвободить палубные истребители F/A-18E/F Super Hornet от выполнения задач по дозаправке других боевых самолетов в воздухе. При этом аппараты смогут перевозить больше топлива, чем истребители в подвесных топливных баках.

На фотографии, появившейся в сети, изображен беспилотник, внешне похожий на X-47B. Аппарат оснащен подвесными топливными баками, похожими на баки, которые выпускает американская компания Cobham для истребителей Super Hornet. Такие баки пригодны для полетов на скоростях до 325 узлов (около 602 километров в час). Объем каждого из двух баков на беспилотнике может составлять от 330 до 480 галлонов (1,3-1,8 тысячи литров). Каждый из баков оснащен системой перекачки топлива с производительностью около 400 галлонов в минуту.

В общей сложности на программу разработки MQ-25 военные намерены потратить не более 2,2 миллиарда долларов. Предполагается, что Stingray в большинстве случаев не будет использоваться для разведки и нанесения ударов по целям противников. При этом военные заявили, что конструкцией MQ-25 все же будет предусмотрена возможность подвески вооружения и разведывательных систем.

Американский Конгресс с намерением командования ВМС США не согласен. Конгрессмены настаивают, что военным необходимо заказать разработку боевого палубного беспилотника.

Испытания MQ-25A Stingray

Фото: twitter.com/AvWeekGuy

Напомним, демонстратор палубного ударного беспилотника X-47B проходил испытания до середины апреля 2015 года ВМС США. Этот аппарат, разработанный компанией Northrop Grumman, использовался военными для оценки потенциальной роли крупных беспилотников на флоте. В частности, речь шла о разведке, нанесении ударов по позициям противника, дозаправке других аппаратов и применении лазерного оружия. Длина реактивного X-47B составляет 11,63 метра, высота — 3,1 метра, а размах крыла — 18,93 метра. Беспилотник может развивать скорость до 1035 километров в час и совершать полеты на расстояние до четырех тысяч километров.

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