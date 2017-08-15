В Германии грузовики превратят в троллейбусы

Немецкая компания Siemens получила контракт властей германской земли Гессен на создание электрической контактной линии для грузовых электрических и гибридных автомобилей. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на пресс-службу компании.

Соглашение подразумевает создание контактной цепи на федеральном автобане A5 между Франкфуртом и Дармштадтом.

В октябре прошлого года власти Германии решили ввести запрет на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, используемыми непосредственно для движения транспорта. Запрет начнет действовать с 2030 года. До тех пор власти намерены подготовить дорожную инфраструктуру к переходу на электрический транспорт.

Контракт с компанией Siemens предполагает строительство контактной цепи на автобане A5 протяженностью всего десять километров. На этом участке планируется оценить эффективность новой технологии, создаваемой Siemens в рамках инициативного проекта eHighway с 2012 года.

Предполагается, что над дорогой над одной или несколькими полосами будут размещены по два контактных кабеля – фазовый и земля. Оказавшись на этом участке, специальная система на электрических или гибридных грузовиках будет выдвигать из-за обтекателя над кабиной два небольших пантографа и прижимать их к контактному кабелю наподобие троллейбуса.

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Согласно проекту eHighway, электрические грузовики, перемещаясь по трассе с контактными линиями, смогут заряжать свои батареи не сбавляя хода, а гибридные автомобили смогут выключать вспомогательные двигатели внутреннего сгорания и переводить электромоторы на питание от электрической сети трассы.

Как ожидается, участок eHighway на автобане A5 заработает уже в 2018 году. Если власти сочтут его эффективным, длина контактной сети может быть увеличена. Кроме того, Siemens получит тогда контракты и на строительство eHighway на других трассах страны.