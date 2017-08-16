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Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото Tesla представила передвижной дом будущего

Фото Tesla представила передвижной дом будущего

<span class="label red">Фото</span> Tesla представила передвижной дом будущего
Фото: Tesla

Весит такой дом 2 тонны

16.08.17 101
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Компания Tesla представила Tesla Tiny House – небольшой передвижной дом, демонстрирующий разработки компании в сфере генерации, сохранения и использования возобновляемой энергии. Об этом сообщает Популярная механика.

Tesla демонстрирует дом в ходе тура в поддержку автомобиля Model X, чтобы просвещать людей в вопросах генерации, сохранения и использования возобновляемой энергии.

В Tesla Tiny House находится специальный конфигуратор, помогающий людям отрегулировать систему под себя. Можно задать, как именно дом будет генерировать чистую солнечную энергию (при помощи солнечных батарей), храня ее в Powerwall, чтобы использовать в течение дня и ночи. Все это можно будет отслеживать и изменять в программе от Tesla. При этом, разумеется, дом на 100% питается возобновляемой энергией.

Весит такой дом 2 тонны, его размеры составляют 6х2,2х4 м.

Основная презентация проходила на Площади Федерации в Мельбурне, в рамках тура по Австралии. Рынок этой страны очень важен для Tesla: около 15% домов здесь оборудованы солнечными батареями на крышах, это самая большая концентрация в мире.

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