Новые военные дроны США назовут "Гремлины" и научат собираться в стаи

Объединившись в группу и перераспределив между собой роли, беспилотники смогут эффективно преодолевать противовоздушную оборону противника

Командование сил специальных операций США заказало американской компании SOFTWERX разработку, прототипирование и проведение испытаний нового беспилотного летательного аппарата Thunderdrone ("Громодрон"). Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Breaking Defense.

Новый аппарат будет выполнен модульным и сможет объединяться в стаи с другими такими же беспилотниками.

Возможность объединять разрозненные беспилотные аппараты в группу разрабатывается для военных разных стран на протяжении последних нескольких лет. Американские военные, что беспилотные аппараты, объединившись в группу и перераспределив между собой роли, смогут эффективно преодолевать противовоздушную оборону противника и надежно выполнять различные задания.

Технические подробности о новом американском беспилотнике Thunderdrone пока засекречены. Известно только, что бортовое оборудование аппарата будет выполнено в виде взаимозаменяемых модулей. Благодаря этому на беспилотник можно будет установить ту или иную систему в зависимости от задачи, которую ему предстоит выполнить.

Благодаря сменному оборудованию Thunderdrone сможет вести радиоэлектронную разведку, разведку с использованием электронно-оптических систем, наблюдение и радиоэлектронную борьбу. Отдельно отмечается, что аппарат можно будет использовать для борьбы с беспилотниками противника.

По контракту командования сил специальных операций США, SOFTWERX обеспечивает общее управление проектом. К ноябрю текущего года компания планирует получить первые прототипы Thunderdonre от нескольких американских разработчиков, после чего будут проведены их испытания. Проектом уже заинтересовались ВВС США.

В настоящее время американское Агентство перспективных оборонных разработок реализует программу создания стай беспилотников различных классов, которые можно было бы запускать с транспортных самолетов, а затем подбирать аппараты прямо в воздухе. В качестве возможных носителей новых беспилотников рассматриваются военно-транспортные самолеты C-130 Hercules/Super Hercules.

Аппараты смогут развивать скорость до 0,7-0,8 числа Маха (864-987 километров в час). Продолжительность полета беспилотников должна быть не меньше одного-трех часов, а дальность действия — не менее 555 – 926 километров. Беспилотники планируется оснащать различной аппаратурой массой от 27 до 54 килограммов. "Гремлинов" будут запускать стаями от восьми до 20 штук в каждой.

Проект назвали Gremlins в честь вымышленных существ — гремлинов. Их по заказу студии Disney придумал английский писатель Роальд Даль в 1943 году. Согласно вымышленной истории, во время войны люди разрушили дом гремлинов и построили на его месте самолетный завод. Разозленные существа сначала мстили, ломая британские самолеты, но потом объединились с людьми в войне против гитлеровской Германии.