Угрозы для нашей планеты нет

Американское космическое агентство выпустило ролик, в котором смоделировало приближение к нашей планете крупнейшего астероида Флоренс (размером 4,4 километра).

Угрозы для нашей планеты нет, так как небесное тело пролетит на расстоянии семи миллионов километров.

Впрочем, специалисты NASA надеются изучить астероид — запечатлеть объекты на его поверхности и выяснить его точный размер.

В следующий раз Флоренс приблизится к нашей планете не раньше чем через 500 лет.

Напомним, SpaceX успешно запустила Falcon 9 и посадила первую ступень ракеты.