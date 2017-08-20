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Видео В Бельгии напечатали руку-сурдопереводчик

<span class="label red">Видео</span> В Бельгии напечатали руку-сурдопереводчик
Фото: YouTube

Роборуку предлагается использовать в качестве вспомогательного оборудования

20.08.17 19
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Студенты из Антверпенского университета (Бельгия) в качестве дипломного проекта представили 3D-печатную руку-сурдопереводчик под управлением Arduino. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на TechCrunch.

Во всем мире количество глухих и слабослышащих людей, говорящих на жестовых языках, оценивается в десятки миллионов человек. Общение со слышащими людьми представляет для них большую проблему, поэтому постоянно разрабатываются новые методы, призванные облегчить это взаимодействие.

Представленный авторами проект под названием ASLAN представляет собой руку, состоящую из 25 отдельных 3D-печатных детали из PLA. Управляет движением руки Arduino с помощью 16 сервоприводов. Предполагается, что в будущем ASLAN будет состоять из двух рук и "роболица", передающего эмоции, и сможет полноценно переводить устную речь на язык жестов.

По словам разработчиков, они не преследуют цель заменить живых сурдопереводчиков, вместо этого ASLAN предлагается использовать в качестве вспомогательного оборудования, если рядом нет профессионального переводчика на язык жестов. После завершения работ над проектом авторы планируют выложить всю информацию в открытый доступ, чтобы ASLAN мог самостоятельно собрать и использовать любой человек, имеющий доступ к 3D-принтеру.

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