Ученые создали первые арктические "наноперчатки" для армии США

Хлопчатобумажная ткань может нагреть себя до 37ºС за минуту, используя АА-батарейку или элемент питания от наручных часов

Американские физики создали наноматериал, способный разогреваться до комфортных температур даже в самую суровую арктическую погоду, используя энергию обычной АА-батарейки. Этот материал, созданный по заказу армии США, ученые представили на ежегодной встрече Американского химического общества в Вашингтоне, передает Популярная механика.

"Большая часть зимнего военного обмундирования была разработана более 30 лет назад. Поэтому солдаты сегодня чаще всего покупают зимнюю одежду в магазинах. С другой стороны, и эта одежда не сможет защитить десантников от онемения конечностей, если они высаживаются в Арктике. Поэтому мы решили создать такие перчатки, которые бы работали и в экстремальных условиях", — заявила Паола Д'Анджело из Лаборатории армии США в Натике.

Вдохновением и примером для создания таких "наноперчаток", как рассказывает физик, послужила разработка ее коллег из MIT, создавших в прошлом году два необычных наноматериала — рубашку со встроенным "кондиционером", охлаждающую тело на 3−4 градуса, и нанопровода, способные нагреваться при пропускании через них тока и отражающие при этом тепло.

Используя обе этих идеи, ученые создали хлопчатобумажную ткань, которая может нагреть себя до 37 градусов Цельсия всего за минуту, используя относительно слабую АА-батарейку или элемент питания от наручных часов.

Перчатки из подобной ткани будут гораздо легче и тоньше, чем их шерстяные, кожаные или синтетические аналоги, что позволит солдатам лучше переносить нагрузки и проявлять себя в бою.

Этот материал состоит из трех компонентов – хлопковой ткани, вплетенных в нее нанонитей из серебра и полимерного покрытия, защищающего металл от контакта с водой, но при этом пропускающего воздух.

Как заявляют ученые, нанонити могут выдержать несколько стирок и другие тяжелые механические нагрузки, что позволяет использовать такую теплую одежду в "боевых" условиях.

Сейчас Д'Анджело пытаются создать синтетические аналоги подобной "наноткани", которые были бы более стойкими к нагрузке, чем хлопок, и пытаются соединить ее с другим наноматериалом, частицами гидрогеля из полиэтиленгликоля, который хорошо поглощает воду и другие компоненты пота. Их комбинация, как надеются ученые, сделает подобные перчатки и другую одежду из подобной ткани совместимой с любыми климатическими условиями.

В будущем, как полагают ученые, подобная ткань может быть использована не только в армии США, но и производителями теплой одежды для мирного населения и любителей экстремального отдыха.