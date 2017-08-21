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Главная » Стиль жизни » Технологии » Ученые создали первые арктические "наноперчатки" для армии США

Ученые создали первые арктические "наноперчатки" для армии США

Ученые создали первые арктические "наноперчатки" для армии США
Фото из открытых источников

Хлопчатобумажная ткань может нагреть себя до 37ºС за минуту, используя АА-батарейку или элемент питания от наручных часов

21.08.17 1368
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Американские физики создали наноматериал, способный разогреваться до комфортных температур даже в самую суровую арктическую погоду, используя энергию обычной АА-батарейки. Этот материал, созданный по заказу армии США, ученые представили на ежегодной встрече Американского химического общества в Вашингтоне, передает Популярная механика.

"Большая часть зимнего военного обмундирования была разработана более 30 лет назад. Поэтому солдаты сегодня чаще всего покупают зимнюю одежду в магазинах. С другой стороны, и эта одежда не сможет защитить десантников от онемения конечностей, если они высаживаются в Арктике. Поэтому мы решили создать такие перчатки, которые бы работали и в экстремальных условиях", — заявила Паола Д'Анджело из Лаборатории армии США в Натике.

Вдохновением и примером для создания таких "наноперчаток", как рассказывает физик, послужила разработка ее коллег из MIT, создавших в прошлом году два необычных наноматериала — рубашку со встроенным "кондиционером", охлаждающую тело на 3−4 градуса, и нанопровода, способные нагреваться при пропускании через них тока и отражающие при этом тепло.

Используя обе этих идеи, ученые создали хлопчатобумажную ткань, которая может нагреть себя до 37 градусов Цельсия всего за минуту, используя относительно слабую АА-батарейку или элемент питания от наручных часов.

Перчатки из подобной ткани будут гораздо легче и тоньше, чем их шерстяные, кожаные или синтетические аналоги, что позволит солдатам лучше переносить нагрузки и проявлять себя в бою.

Этот материал состоит из трех компонентов – хлопковой ткани, вплетенных в нее нанонитей из серебра и полимерного покрытия, защищающего металл от контакта с водой, но при этом пропускающего воздух.

Как заявляют ученые, нанонити могут выдержать несколько стирок и другие тяжелые механические нагрузки, что позволяет использовать такую теплую одежду в "боевых" условиях.

Сейчас Д'Анджело пытаются создать синтетические аналоги подобной "наноткани", которые были бы более стойкими к нагрузке, чем хлопок, и пытаются соединить ее с другим наноматериалом, частицами гидрогеля из полиэтиленгликоля, который хорошо поглощает воду и другие компоненты пота. Их комбинация, как надеются ученые, сделает подобные перчатки и другую одежду из подобной ткани совместимой с любыми климатическими условиями.

В будущем, как полагают ученые, подобная ткань может быть использована не только в армии США, но и производителями теплой одежды для мирного населения и любителей экстремального отдыха.

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