Ранее платформа была известна под названием Android O и тестировалась начиная с марта 2017 года

Интернет-гигант Google официально представил новую версию мобильной операционной системы Android 8.0 Oreo. Об этом говорится в сообщении в блоге для разработчиков компании.

Данная платформа была известна под названием Android O и тестировалась начиная с марта 2017 года.

В новой ОС есть ряд новшеств, в том числе и каналы оповещений, "картинка-в-картинке", адаптивные пиктограммы.

По словам разработчиков, они убедились в том, что платформа стала работать заметно быстрее (по крайней мере, загружается она в течение намного меньшего времени), при этом сводит на минимальный уровень активность в фоновом режиме. Кроме того, проведена значительная работа по оптимизации энергопотребления гаджетов на этой системе.

Еще одна довольно необычная функция – вставка текста с задействованием нейросетей – ОС сама определяет по типу нажатия на текст (двойное или долгое), является ли текст именем, телефонным номером или адресом, и выберет при этом нужный участок целиком.

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Также улучшена функция безопасности Google Play Protect. С ее помощью разработчики начали проверять все приложения в Play Store.

Кроме того, в новой операционной системе появилось более 60 новых эмодзи.