Изобретатель, глава корпорации SpaceX Илон Маск продемонстрировал скафандр для полетов в космос, разработанный его специалистами.
Фото Маск выложил в Іnstagram.
"Первое фото космического скафандра SpaceX... Стоит отметить, что это действительно работает (а не макет). Уже проверено двойным вакуумным давлением. Было невероятно трудно сбалансировать эстетику и функцию. Легче делать отдельно", - подчеркнул Маск.
Ранее Маск объявил, что скафандр разработан для коммерческой программы NASA. Тогда костюм проверяли на удобство и безопасность при посадке в океане.
Напомним, Илон Маск просит ООН запретить роботов-убийц.