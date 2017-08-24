В Германии создали гибкие солнечные батареи

Специалисты из Высшей технической школы Hypercells Берлин-Потсдам разработали тонкопленочные фотоэлементы из перовскита, которые имеют стабильную рекордную эффективность 21,1%. Об этом пишет Tehnot.

При этом после 250 часов работы производительность упала до 18%. Это позволит со временем начать производство таких солнечных батарей. Ученые смогли повысить прочность пленки из перовскита, что также будет плюсом при начале производства.

В целом же, задачей Hypercells в долгосрочной перспективе является объединение этих новых фотоэлементов с классическими полупроводниками для создания высокоэффективных тандемных (сдвоенных) фотоэлементов.

В данный момент исследователи разработали очень подробное понимание химических и физических процессов, происходящих в тонкопленочных фотоэлементах на основе перовскита.

На основе этой теории можно будет найти способы минимизации потерь энергии в перовските. Другим важным шагом является создание тандемных элементов, что позволит повысить эффективность солнечной энергетики.