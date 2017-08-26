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Главная » Стиль жизни » Технологии » В Калифорнии построили фальшивый город для тестирования беспилотных машин

В Калифорнии построили фальшивый город для тестирования беспилотных машин

В Калифорнии построили фальшивый город для тестирования беспилотных машин
Фото: Waymo

В городе-полигоне проводят испытания автомобилей на реакцию в случае плохо прогнозируемых ситуаций

26.08.17 140
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Американская компания Waymo, входящая в состав холдинга Alphabet, построила на территории бывшей авиабазы ВВС США "Касл" в Калифорнии целый город-симулятор. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на ArsTechnica.

Этот город, получивший название Castle ("Замок") в честь авиабазы, на территории которой расположен, предназначен для испытаний беспилотных автомобилей.

Беспилотные автомобили еще только разрабатываются и алгоритмы управления ими еще не полностью сформированы. Для их отладки и проверки поведения беспилотных автомобилей в условиях, приближенных к реальным, компания Waymo и построила город-симулятор Castle.

"Ненастоящий" город расположен недалеко от города Атвотер в Калифорнии в 160 километрах восточнее Кремниевой долины. В целом город-полигон уже готов и в нем проводятся испытания. В настоящее время в нем достраивают нескольких перекрестков, которые в точности повторяют реально существующие пересечения дорог.

В "фальшивом" городе Waymo проводит испытания автомобилей на реакцию в случае плохо прогнозируемых ситуаций. В частности, во время испытаний беспилотный автомобиль подрезают управляемые машины, причем подрезание производится под разными углами и на разной скорости. Подобные проверки позволяют отрегулировать алгоритм торможения в экстренной ситуации.

Castle стал вторым городом-полигоном для испытаний беспилотных автомобилей, о котором было объявлено публично. В 2015 году на территории Мичиганского университета заработал город Mcity, заложенный в 2014 году. Его площадь составляет 129,5 тысячи квадратных метров. В городе есть дороги с разметкой, светофоры, дорожные знаки, муляжи домов, тротуары.

Сегодня услугами города Mcity для испытаний беспилотных автомобилей пользуются несколько компаний-разработчиков, включая Waymo, Ford, General Motors и Toyota.

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