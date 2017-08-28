Аэрокосмическое агентство США (NASA) представило снимок дюн из сухого льда на планете Марс. Об этом сообщает NASA.
На фотографии, сделанной научным инструментом HiRISE, показан участок поверхности красной планеты в северной части полушария, который покрыт замороженной двуокисью углерода, то есть сухим льдом.
Снимок был сделан в период, аналогичный земной весне. В это время в северном полушарии Марса начинают раскалываться льды, а пески, скрытые под ними, выходят на поверхность.
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Это явление приводит к формированию характерного пейзажа, который из космоса напоминает земные дюны.
Фото: NASA