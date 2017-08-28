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Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото NASA показало марсианские снежные дюны
<span class="label red">Фото</span> NASA показало марсианские снежные дюны
Марс / Фото: geographyblog.eu

Фото NASA показало марсианские снежные дюны

В северном полушарии красной планеты началась "весна"

28.08.17 403
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Аэрокосмическое агентство США (NASA) представило снимок дюн из сухого льда на планете Марс. Об этом сообщает NASA.

На фотографии, сделанной научным инструментом HiRISE, показан участок поверхности красной планеты в северной части полушария, который покрыт замороженной двуокисью углерода, то есть сухим льдом.

Снимок был сделан в период, аналогичный земной весне. В это время в северном полушарии Марса начинают раскалываться льды, а пески, скрытые под ними, выходят на поверхность.

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Это явление приводит к формированию характерного пейзажа, который из космоса напоминает земные дюны.

 

Фото: NASA

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