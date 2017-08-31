Apple намерена купить Toshiba

Американская компания Apple начала переговоры с фондом Bain Capital о совместной покупке бизнеса японской компании Toshiba.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Bloomberg.
Компания из Купертино заинтересована в производстве микрочипов памяти, которые Toshiba поставляет Apple для производства iPhone и iPad.
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Продажа Toshiba позволит японской компании продержаться на плаву после банкротства ее ядерного подразделения Westinghouse Electric.
Стоимость подразделения оценивают в 18 миллиардов долларов, а за право владения борются Hon Hai Precision Industry (Foxconn) и Western Digital Corp., а также группа инвесторов в составе госфонда Innovation Network Corp. of Japan, Банка развития Японии, южнокорейского чипмейкера SK Hynix Inc и Bain Capital.