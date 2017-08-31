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Главная » Стиль жизни » Технологии » Apple намерена купить Toshiba

Apple намерена купить Toshiba

Apple намерена купить Toshiba
Иллюстративное фото

Американская компания заинтересована в производстве микрочипов памяти, которые нужны для iPhone и iPad

31.08.17 199
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Американская компания Apple начала переговоры с фондом Bain Capital о совместной покупке бизнеса японской компании Toshiba.  

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Bloomberg.

Компания из Купертино заинтересована в производстве микрочипов памяти, которые Toshiba поставляет Apple для производства iPhone и iPad.

Продажа Toshiba позволит японской компании продержаться на плаву после банкротства ее ядерного подразделения Westinghouse Electric. 

Стоимость подразделения оценивают в 18 миллиардов долларов, а за право владения борются Hon Hai Precision Industry (Foxconn) и Western Digital Corp., а также группа инвесторов в составе госфонда Innovation Network Corp. of Japan, Банка развития Японии, южнокорейского чипмейкера SK Hynix Inc и Bain Capital.

Напомним, Apple потратит $1 млрд на производство сериалов.

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