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Главная » Стиль жизни » Технологии » Сайт WikiLeaks атаковали хакеры, – СМИ

Сайт WikiLeaks атаковали хакеры, – СМИ

Сайт WikiLeaks атаковали хакеры, – СМИ
Фото из открытых источников

При попытке зайти на ресурс пользователей перенаправляли на другую страницу

31.08.17 99
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Сайт организации WikiLeaks, которая специализируется на публикации секретной информации, атаковали хакеры. Об этом сообщаеи РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Пользователи вместо главной страницы ресурса видели сообщение хакерской группировки OurMine.

Сообщается, что при попытке зайти на сайт WikiLeaks пользователи видели сообщение хакеров, в котором говорилось, что организация "бросила им вызов" и предложила взломать сайт. В результате при попытке зайти на ресурс пользователей перенаправляли на другую страницу.

По данным газеты, хакеры атаковали не серверы WikiLeaks, а один или несколько DNS-серверов.

WikiLeaks опровергает информацию о взломе своих серверов. По состоянию на 15:30 сайт работал исправно и отображал контент.

Ранее сообщалось, что в прошлом году WikiLeaks скрыл компромат на Кремль по Украине. В частности, организация отказалась от информации о российском военном и участии в конфликте в Донбассе.

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