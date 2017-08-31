В театре имени Стива Джобса покажут iPhone 8

Корпорация Apple начала рассылку приглашений на собственную презентацию 12 сентября.

На нем, как сообщают мировые СМИ, ожидается анонс нового iPhone.

Кроме iPhone 8, на пресс-конференции, предположительно, представят два других смартфона: iPhone 7s и 7s Plus. Помимо этого, планируется презентация новых часов Apple Watch с LTE-модулем, Apple TV с поддержкой 4К и HDR, а также более подробный рассказ про iOS 11.

Конференция состоится в театре имени Стива Джобса на территории нового кампуса компании. В приглашении говорится "Давайте встретимся у нас".

Отмечается, что iPhone 8 должен получить новый дизайн с безрамочным 5,8-дюймовым экраном. По слухам, Apple избавится от сканера отпечатков пальцев Touch ID, на смену которому придет сканер лица. Также смартфон оснастят беспроводной зарядкой и обновленной двойной камерой.

Напомним, Apple может отложить поставки новых iPhone.