Социальную сеть для покойников хотят запустить в России

Семья усопшего должна будет установить на надгробии пластиковую табличку с QR-кодом и NFC-меткой

Российские разработчики представили концепт социальной сети "В памяти", пользователи которой смогут размещать информацию о своих покойных друзьях и родственниках.

Как сообщает life.ru, семья усопшего должна будет установить на надгробии пластиковую табличку с QR-кодом и NFC-меткой. Считав эту информацию при помощи смартфона, посетители могилы смогут ознакомиться с краткой биографией покойного на сайте "В памяти".

Персональная страница будет содержать общие сведения — фамилию, имя, отчество, фотографию, а также даты рождения и смерти. Эта информация заносится в базу портала единожды и остается неизменной. Кроме того, на странице можно будет указать координаты захоронения и разместить биографию покойного человека.

Ограничение на размер размещаемых данных составит 50 Мбайт, однако в дальнейшем разработчики планируют увеличить этот объем. Помимо прочего, команда намерена заняться созданием мобильного приложения и дополнительных разделов, таких как "Видео", "Документы" и "Календарь". Также пользователи смогут настраивать приватность страницы, выбирая, кому будет доступна информация об усопшем.

Базу данных портала разработчики планируют скопировать на несколько серверов, географически удаленных друг от друга. По их словам, это позволит сохранить данные даже в случае физического уничтожения основного хранилища.

В настоящий момент команда разработчиков запустила сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru. За пару месяцев разработчики надеются собрать 100 тысяч рублей, необходимых для запуска базовой версии сайта.

Напомним, в России официально запрещена анонимность в мессенджерах.