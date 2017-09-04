Компания Panasonic на выставке электроники IFA 2017 в Берлине представила мини-холодильник, который распознает голосовые команды владельца и самостоятельно передвигается по комнате. Об этом пишет Медуза.

В холодильник встроены датчики глубины и лазерные сенсоры — они позволяют аппарату ориентироваться в пространстве. Кроме того, мини-бар связан с базой данных и может рассказать о напитках, которые в нем хранятся, а также посоветовать закуски.

Эта модель — пока концепт самоходного холодильника. Планирует ли компания запустить массовое производство "умного" мини-бара, неизвестно.