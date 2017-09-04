Конец света наступит на земле через 1,3 миллиона лет, - исследование

Международный коллектив астрофизиков определил, что конец света наступит на земле через 1,3 миллиона лет. Такие выводы ученые сделали, основываясь на данных миссии "Gaia" (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics).

Об этом сообщает Lenta.ru.

Армагедон наступит, когда на планету обрушится поток комет и астероидов. Это произойдет, когда в гравитационные пределы Солнечной системы попадет звезда Gliese 710.

Всего в Галактике обнаружено 97 звезд, которые могут в будущем оказаться на удалении не более одного миллиона астрономических единиц от Солнца. Среди них 16 светил приблизятся на расстояние менее 400 тысяч астрономических единиц от Солнца, и ближе всех окажется Gliese 710.

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Оранжевый карлик Gliese 710 в 1,7 раза легче, в 3,3 раза меньше и в 33 раза тусклее Солнца. Сейчас светило находится примерно в четырех миллионах астрономических единиц от Солнца и не представляет опасности для Земли. Но через 1,3 миллиона лет Gliese 710 окажется всего в 400 раз дальше орбиты Нептуна.

Часть комет устремятся вглубь Солнечной системы. Если Земля столкнется хотя бы с одним из таких небесных тел, катастрофы не избежать. Именно с такой атакой из космоса часто связывают вымирание динозавров.

Напомним, Люксембург займется астероидами в промышленных масштабах.