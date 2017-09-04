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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Укроборонпром представил самолет "Дельфин"

Видео Укроборонпром представил самолет "Дельфин"

<span class="label red">Видео</span> Укроборонпром представил самолет "Дельфин"
Cамолет "Дельфин" / Фото: Укроборонпром

Легкость управления и гибкость применения позволяет использовать его как первую ступень в обучении летчиков, патрульный, акробатический или легкий пассажирский самолет

04.09.17 193
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Одесский авиационный завод разработал новый легкий четырехместный одномоторный самолет, который получил название Y1 "Дельфин".

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Завод разработал и продвигает новый легкий самолет Y1 "Дельфин", который может выполнять целый спектр задач, от начальной подготовки пилотов, как военной, так и гражданской авиации, патрулирования и мониторинга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что легкость управления и гибкость применения этого самолета позволяет использовать его как первую ступень в обучении летчиков, как патрульный самолет для мониторинга приграничных зон или лесных пожаров, а также как акробатический или легкий пассажирский самолет.

"Для большей безопасности на самолете установлена специальная система спасения, когда в случае нештатной ситуации весь самолет с пилотами и пассажирами спускается на парашюте. Благодаря этому решению становится возможным спасти не только человеческие жизни, но и сам самолет. Y1 "Дельфин" оснащен двигателем французской компании Societe de Motorisations Aeronautiques, которая входит в масштабный авиа-конгломерат Safran SA, производящий двигатели и авионику для самолетов Boeing и Airbus. Этот двигатель способен разгонять Y1 "Дельфин" до 385 км/ч и обеспечивает беспосадочный полет на расстояние до 1320 км", - говорится в сообщении.

В Укроборонпроме отмечают, что конструкция самолета позволяет выполнение сложного и высшего пилотажа, благодаря чему курсанты могут освоить основы современного маневрового воздушного боя, а также вывода самолета из штопора.

Самолет может оснащаться бортовым оборудованием, как на базе традиционных аналоговых приборов, так и современным цифровым, которое получило название "стеклянная кабина" и используется в большинстве современных самолетов, в том числе в Ан-148/158/178 и Ан-132D.

Y1 "Дельфин" уже прошел все необходимые испытания и сертифицирован для полетов. Сейчас специалисты завода продолжают работу над созданием специализированных версий самолета.

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