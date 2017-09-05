Социальная сеть сеть Ukrainians прекратила свое существование

Так и не начав толком работать

Одна из учредителей социальной сети Ukrainians Александра Струмчинская заявила об остановке работы над проектом.

По ее словам, часть разработчиков отказались далее работать над проектом и передавать его кому-либо на доработку.

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"Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль. И я откровенно прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта", - написала Струмчинская в Facebook.

Отметим, в июне СМИ сообщали, что проект Ukrainians должен полноценно запуститься в течение четырех месяцев.

Напомним, WhatsApp ежедневно пользуются 1 млрд человек.