Шотландия намерена отказаться от бензиновых и дизельных авто к 2032 году

Это на восемь лет раньше, чем предлагает Лондон

Шотландия планирует отказаться от новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2032 году. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Это на восемь лет раньше, чем предлагает Лондон.

В июле Великобритания заявила, что запретит продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2040 года, чтобы сократить загрязнение окружающей среды.

"Наша цель заключается в том, чтобы к 2032 году в Шотландии были запрещены новые бензиновые и дизельные автомобили и фургоны", – сказала Стерджен.

Шотландия составляет менее 10% британского автомобильного рынка.

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Ранее о постепенном запрете бензиновых и дизельных автомобилей заявила Франция, а также несколько отдельных городов, таких городов, как Мадрид, Мехико и Афины.

Экологические нормы в Европе в ближайшее время станут более строгими. С 2020 года автопроизводители в ЕС должны обеспечивать выбросы CO2 в своих машинах на уровне не более 95 граммов газа на километр.