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Главная » Стиль жизни » Технологии » Ботов научили воспроизводить мимику человека

Ботов научили воспроизводить мимику человека

Ботов научили воспроизводить мимику человека
Фото: popmech.ru

Человеческое лицо поделили на 68 ключевых точек

06.09.17 48
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Исследователи из лаборатории Facebook AI lab разработали бота, представляющего собой анимацию, которой управляет специальный алгоритм. Он был натренирован на сотнях записей видеозвонков Skype и научился понимать и воспроизводить то, как люди мимически реагируют друг на друга. Об этом сообщает Популярная механика со ссылкой на New Scientist.

Чтобы оптимизировать обучение, алгоритм поделил человеческое лицо на 68 ключевых точек, которые отслеживал в течение каждого видеозвонка. Обычно люди кивали, моргали и тому подобное, чтобы показать, что они в контакте с другим человеком. В конечном счете система тоже этому научилась.

Затем бот показал, что может, смотря видео с говорящим человеком, выбрать в реальном времени, какая мимическая реакция будет наиболее подходящей. Если человек, например, смеялся, бот решал приоткрыть рот или запрокинуть голову.

После этого исследователи из Facebook протестировали систему на группах людей. Испытуемые смотрели анимации, на которых было взаимодействие как между ботом и человеком, так и между человеком и человеком. Добровольцы посчитали, что боты и люди одинаково естественны и реалистичны.

Однако ученые отмечают, что мимические выражения – еще не все, знания о них недостаточно для поддержания полноценной коммуникации: у людей за лицевыми проявлениями скрываются мысли и чувства.

Facebook представит исследование на конференции International Conference on Intelligent Robots and Systems, которая пройдет в этом месяце в Ванкувере (Канада).

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https://www.dobovo.com/ru/
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