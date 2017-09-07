Люди, госпитализированные в выходные, умирают чаще, - исследование

Врачи нередко откладывают сложные виды терапий и операции на будни

Ученые обнаружили необычную связь между смертностью и днем попадания в больницу.

Наблюдения за работой австрийских больниц показали, что люди, которые были госпитализированы в выходные дни, умирают чаще тех, кто попадает в медучреждения в будни.

Об этом сообщает издание Critical Care, на которое ссылаются мировые СМИ.

"Этот эффект следует учитывать и лечащим врачам, и политикам, так как это немыслимо, что в XXI веке время попадания человека в больницу влияет на вероятность его выживания", — цитирует журнал представителя Медицинского университета Граца из Австрии Пауля Цайика.

Отмечается, что в последние несколько лет специалисты пытаются разобраться, существует ли в действительности так называемый "эффект выходных", и последние проводившейся в этой связи исследования показывали совершенно противоположные результаты, что не позволяет точно ответить на этот вопрос.

По мнению Цайика, врачи нередко откладывают сложные виды терапий и операции на будни. Помимо того, в выходные в больницы обычно попадают пациенты в более тяжелом состоянии.

Напомним, сидячий образ жизни повышает риск смерти.