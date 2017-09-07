С мыса Канаверал сегодня, 7 сентября, в 17:00 должна стартовать ракета-носитель Falcon 9 с космолетом X-37B. Ракету SpaceX впервые используют для вывода на орбиту экспериментального орбитального самолета. Предстоящая миссия OTV-5 станет уже пятым полетом для X-37. Об этом сообщает Naked Science.

ВВС США воздерживаются от подробного описания целей и задач Boeing X-37. Ранее в Военно-воздушных силах США заявили, что в рамках OTV-5 специалисты Исследовательской лаборатории военно-воздушных сил (AFRL) проведут Advanced Structurally Embedded Thermal Spreader.

Согласно официальным сообщениям, эксперты протестируют экспериментальную электронику и колебательные тепловые трубы в условиях длительного космического полета.

Издание отмечает, что вокруг X-37 ходит много слухов. Ранее некоторые эксперты заявляли, что использование космолета в рамках официально озвученных целей "экономически нецелесообразно" и речь может идти об отработке технологий "боевого космолета". Специалисты указывали, что такой мини-шаттл сможет следить за другими космическими аппаратами и, при необходимости, сбивать их. Подтверждений этим предположениям пока не поступало.

Запуск в своем YouTube транслирует SpaceX.

Известно, что, подобно своему "старшему брату" – "Спейс шаттлу" – X-37 имеет грузовой отсек, где может разместиться различное оборудование. Масса полезного груза составляет 900 кг. Взлетная масса космического аппарата – 4989 кг. Садится он подобно обычному самолету. На сегодня произвели два летных экземпляра Х-37 и несколько для наземных испытаний.

Разработанная компанией SpaceX ракета Falcon 9 изначально создавалась с расчетом на повторное использование. К настоящему времени инженеры SpaceX уже доказали возможность вертикальной посадки и повторного космического запуска первой ступени ракеты-носителя. Концепция многоразовости делает ракету Falcon 9 наиболее коммерчески привлекательным вариантом на рынке.