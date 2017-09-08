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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео В Китае хотят построить копию "Марса"
<span class="label red">Видео</span> В Китае хотят построить копию "Марса"
Скриншот

Видео В Китае хотят построить копию "Марса"

На реализацию проекта готовы потратить 60 млн долларов

08.09.17 9
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В Китае собираются построить копию Марса в Тибетском нагорье. Стоимость проекта оценивают в $60 млн, сообщает Эспрессо со ссылкой на  The Guardian.

Имитированную станцию "Марс" площадью в 95 тысяч кв. км смоделируют в провинции Цинхай в Хайси-Монголо-Тибетском автономном округе. До этого района на территории Китая из международного аэропорта Пекина можно будет долететь всего за 7 часов.

Станция будет многофункциональной. Одну часть высокогорного лагеря будут использовать для тренировок китайских космонавтов. Другая часть будет предназначена для туристов, которые хотят испытать жизнь на Марсе. Посетителей будут размещать в "модулях", имитирующих внеземное жилье.

Кроме этого, на территории смоделированной базы появится парк аттракционов марсианской тематики.

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