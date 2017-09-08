Ученые научили искусственный интеллект распознавать людей в толпе

Исследователи из Кембриджского университета, Национального технологического института Индии и Индийского института науки научили искусственный интеллект распознавать людей в толпе и на массовых акциях, даже когда их лица частично прикрыты. Об этом со ссылкой на Motherboard пишет Tjournal.

Новый документ, который будет представлен на Международной конференции ICCVW, представляет собой алгоритм глубокого изучения - подвид машинного обучения, используемого для обнаружения и воспроизведения моделей в больших объемах данных.

При этом он справился с задачей, даже когда на фрагменты попадали очки, борода, маска или бандана. Программа сумела распознать прикрытое шарфом лицо в 67% случаев. Снимки делали на "сложном" фоне, который бы напоминал реальные условия на улице. Фотография делилась на 14 участков, затем каждый фрагмент анализировал алгоритм и достраивал лицо.

Один из исследователей рассказал, что во время работы над ИИ думал о том, что его будут использовать для поиска преступников. Он признал, что не знает, как предотвратить использование алгоритма для других целей.

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Пока рано беспокоиться о том, что правоохранительные органы будут использовать алгоритм с машинным обучением для поимки протестующих. Для подобных систем нужны серьёзные базы данных, в этой программе использовали суммарно около четырёх тысяч фотографий.

По словам создателей, ИИ не сможет «узнать» человека, если он наденет сплошную маску на все лицо. Исследователи планируют научить программу работать дистанционно, без необходимости подключаться к Wi-Fi.