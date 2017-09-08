Персональные данные 143 млн американцев украдены

В американском Бюро кредитных историй Equifax заявили о взломе персональных данных 143 миллионов американцев.
Как сообщает life.ru, мошенники использовали уязвимость в системе безопасности приложения на сайте Equifax.
В результате они получили доступ к номерам соцстрахования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений.
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Помимо этого в руках неизвестных оказался доступ к данным кредитных карт 209 тысяч человек. Среди пострадавших от взлома есть жители Канады и Великобритании.
Напомним, Конгресс США отменил закон о защите данных в Интернете.