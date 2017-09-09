В Сан-Франциско хотят облагать роботов особыми налогами

Возможно, в скором времени в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) будет введен налог на роботов. Об этом сообщает Популярная механика.

Если это случится, компании, взявшие на работу машин вместо людей, должны будут платить последним компенсацию за потерянные места.

Известный политик Джейн Ким активно выступает за введение налога на роботов. Она разговаривает с лидерами высокотехнологической индустрии, различными профсоюзами по всему штату Калифорния и представителями власти, обсуждая, каким образом лучше внедрить подобный налог.

Как отмечает портал Futurism, такие налоговые выплаты будут отличаться от обычных. Они будут направлены конкретному человеку, чье рабочее место заняла машина, работающая на искусственном интеллекте. Так, компании должны будут компенсировать бывшему сотруднику средства и соцгарантии, которые он имел до этого: эти выплаты могут пойти, например, на переподготовку человека, на дополнительное образование и так далее.

В интервью ABC News Ким заметила, что автоматизация будет одной из главных проблем, связанных с неравенством доходов; сам по себе переход к роботам не является отрицательным явлением, однако он "может продолжить расслоение общества, если к нему не подготовиться уже сейчас".

При этом не все разделяют подобные идеи. Например, министр торговли США Уилбур Росс считает, что налог на роботов может отпугнуть бизнес, решивший повысить эффективность труда с помощью автоматизации.

По мнению сооснователя Microsoft Билла Гейтса, роботы должны облагаться налогами так же, как и люди; это позволит совершить плавный переход к автоматизированным технологиям.