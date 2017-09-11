Хирурги из Австралии успешно провели первую в мире операцию по имплантации напечатанного на 3D-принтере протеза большеберцовой кости. Об этом пишет Популярная механика со ссылкой на мельбурнскую газету The Age.

Пациенту Ройбену Лихтеру грозила ампутация левой ноги по колено в связи с омстеомиелитом (тяжелое заболевание костей). Вместо ампутации Лихтеру предложили экспериментальную операцию по имплантации напечатанного на 3D-принтере каркаса для большой берцовой кости.

Протез был смоделирован в Квинслендском технологическом университете, а напечатан из биосовместимого полимера — в Сингапуре.

Лихтеру пришлось пройти несколько операций. В первой из них из ноги откачали гной, затем протестировали и откорректировали несколько 3D-протезов, прежде чем имплантировать финальный вариант. Врачи должны были понять, где взять ткань, способную воссоздать кость. Отмечается, что из двух большеберцовых костей Лихтера получили половину необходимой ткани, а левое колено пациента обеспечило остальную часть. Врачи говорят, что со временем кровеносные сосуды и ткани, покрывающие протез, "вырастят" новую кость, однако процесс займет как минимум 18 месяцев. При этом, как предполагают хирурги, после полного восстановления правая нога Лихтера снова будет выдерживать его вес, и мужчина сможет самостоятельно ходить.

Фото: theage.com.au