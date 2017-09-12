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Главная » Стиль жизни » Технологии » NASA хочет бороться с космическим мусором с помощью "одеял"

NASA хочет бороться с космическим мусором с помощью "одеял"

NASA хочет бороться с космическим мусором с помощью "одеял"
Фото: popmech.ru

Прототип устройства должен появиться через два года

12.09.17 22
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Американская компания Aerospace Corporation получила от NASA финансирование разработки сверхтонких и ультрапрочных одеял, которые помогут избавиться от космического мусора на околоземной орбите. Об этом пишет Популярная механика.

Калифорнийская компания Aerospace Corporation попытается решить проблему космического мусора с помощью собственной разработки под названием Brane Craft. При поддержке NASA планируется запустить в космос несколько десятков своеобразных одеял площадью около 10 квадратных метров и толщиной вполовину меньше, чем у человеческого волоса. Из задача — ловить и накрывать собой частицы космического мусора, а затем спускать их в атмосферу, в которой они сгорят.

При такой толщине одеяла должны быть чрезвычайно прочными, буквально пуленепробиваемыми. Разработчикам ещё только предстоит выбрать и испытать для них подходящий материал, но уже ясно, что конструкция одеяла будет модульной — чтобы можно было легко заменить повреждённый фрагмент. Устройства будут снабжены двумя источниками питания — солнечными батареями и топливом для экспериментальных ионных двигателей NASA.

Плоских топливных контейнеров у каждого одеяла будет несколько — на случай повреждения космическим мусором. Каждое одеяло должно быть способно захватывать и перемещать объекты весом до одного килограмма. Также американцам нужно как-то решить проблему космической радиации, которая способна вывести из строя всю бортовую электронику устройства. Работающий прототип космического одеяла, по условиям NASA, должен быть показан уже через два года.

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