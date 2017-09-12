Наша вселенная медленно умирает, - исследование

По мнению ученых, количество энергии во всех исследованных галактиках постоянно уменьшается.
В общей сложности исследованию подверглись более 220 тысяч галактик.
Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Европейскую южную обсерваторию, в ходе исследования выявилось значительное уменьшение уровня регистрируемых показателей выделяемой энергии во всех наблюдаемых спектрах.
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Авторы исследования отмечают, что уровень энергии, выделяемой большинством галактик, неуклонно уменьшается с момента начала наблюдений. По мнению ученых, всему виной низкие темпы звездообразования, которые по своей сути сравнимы со старением человеческого организма.
Для оценки темпов угасания вселенной ученые оценивали уровень выделяемой энергии с помощью метода определения общего числа выброшенных фотонов и сравнения этого показателя с ранее выброшенными и уже рассеянными в пространстве частицами.
Напомним, NASA хочет бороться с космическим мусором с помощью "одеял".