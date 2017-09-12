Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » В Google теперь не нужно кормить Тамагочи

В Google теперь не нужно кормить Тамагочи

В Google теперь не нужно кормить Тамагочи
Иллюстративное фото

На жизнь и здоровье электронного питомца влияют только вкладки в браузере

12.09.17 613
100

Для браузера Google создали приложение Tabagotchi в виде игры с виртуальным питомцем Тамагочи

Приложение можно скачать на сайте.

Приложение – это игра с виртуальным питомцем Тамагочи. Его здоровье меняется в зависимости от количества открытых вкладок. Чем меньше вкладок в браузере - тем дольше питомец останется живым.

Каждая открытая вкладка уменьшает здоровье Тамагочи на четыре пункта из ста максимальных.

После 25-й вкладки он "умирает", но может "ожить" после закрытия нескольких из них.

В отличие от оригинального Тамагочи, питомца не нужно кормить или ухаживать за ним. На жизнь и здоровье влияют только вкладки в браузере.

Если в Google Chrome в течение часа было открыто не более пяти вкладок одновременно, то Тамагочи получает "очко эволюции". За десять баллов он превратится в другое существо.

По словам разработчиков, их виртуальный питомец поможет пользователям увеличить свою производительность. Расширение разработала компания Breather.

Напомним, Google представила новую мобильную операционку Android 8.0 Oreo.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Google случайно отключил Японию от интернетаGoogle поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудломGoogle представила новую мобильную операционку Android 8.0 Oreo

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 10887
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 10793
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4752
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3580
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 2934
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 8551
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1192
  1. Москвичи сказали "Нет!" Путину 6483 / 7085
  2. В США задумались о создании "компактной" атомной бомбы для сдерживания России и КНДР 3769 / 4274
  3. МИД Венгрии объявил бойкот Украине из-за нового закона об образовании 3527 / 3839
  4. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 3334 / 3601
  5. Наша вселенная медленно умирает, - исследование 3126 / 3533
  6. Укроборонпром представил новейшую ракетную систему ZRN-01 Stokrotka 2895 / 3208
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 2562 / 4001
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 24 / 64064
  2. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 16 / 2365
  3. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 13 / 3601
  4. Будут сидеть. Вячеслав Аброськин о депутатах, недисциплинированных солдатах и служебных собаках 8 / 1467
  5. Тимошенко попала в базу "Миротворца" 6 / 2520
  6. С похищенным в Беларуси украинцем в краснодарском СИЗО встретился адвокат 5 / 1824
  7. Укроборонпром представил новейшую ракетную систему ZRN-01 Stokrotka 5 / 3208
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.