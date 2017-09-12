В Google теперь не нужно кормить Тамагочи

На жизнь и здоровье электронного питомца влияют только вкладки в браузере

Для браузера Google создали приложение Tabagotchi в виде игры с виртуальным питомцем Тамагочи

Приложение можно скачать на сайте.

Приложение – это игра с виртуальным питомцем Тамагочи. Его здоровье меняется в зависимости от количества открытых вкладок. Чем меньше вкладок в браузере - тем дольше питомец останется живым.

Каждая открытая вкладка уменьшает здоровье Тамагочи на четыре пункта из ста максимальных.

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После 25-й вкладки он "умирает", но может "ожить" после закрытия нескольких из них.

В отличие от оригинального Тамагочи, питомца не нужно кормить или ухаживать за ним. На жизнь и здоровье влияют только вкладки в браузере.

Если в Google Chrome в течение часа было открыто не более пяти вкладок одновременно, то Тамагочи получает "очко эволюции". За десять баллов он превратится в другое существо.

По словам разработчиков, их виртуальный питомец поможет пользователям увеличить свою производительность. Расширение разработала компания Breather.

Напомним, Google представила новую мобильную операционку Android 8.0 Oreo.