Китай представил революционный, "нарушающий законы физики" двигатель EmDrive, который, как утверждается, позволит доставить экспедицию с Земли на Марс всего за 10 недель.

Как пишет "Моя планета", "невозможный" двигатель представляет собой устройство из магнетрона, который генерирует микроволны, и резонатора, который накапливает энергию их колебаний. Внешне EmDrive похож на рупор.

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Такая конструкция позволяет преобразовывать микроволновое илучение в тягу, что не находит объяснений согласно законам сохранения.

Видеоролик был представлен телекомпанией CCTV.com.