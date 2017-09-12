Презентация iPhone 8 состоится в 20:00 по Киеву

12 сентября в 20:00 (по киевскому времени) компания Apple на ежегодном мероприятии, посвященном новым продуктам, презентует новый iPhone.

Презентация iPhone 8 впервые будет проведена в новом кампусе Apple Park, а именно в конференц-центре, который получил название "театр Стива Джобса".

Ходят слухи, что iPhone 7 и 7 Plus получат новое железо и превратятся в iPhone 8 и 8 Plus, а также и премиальный iPhone или iPhone Edition.

Касательно ожидаемых характеристик нового смартфона - рамки вокруг дисплея станут практически незаметны, а сенсоры, динамик и фронтальная камера немного "наступят" на дисплей со стороны верхней границы, пишет УНИАН. Сам же гаджет станет стеклянный с металлической рамкой, как iPhone 4.

Расположение камер на тыльной стороне перейдет в вертикальное положение, а не горизонтальное (как у iPhone 7 Plus). Кнопка Home, которая уже год как прекратила нажиматься, совсем пропадет в ее привычном виде и теперь будет только в виртуальной форме. Вместе с ней придется попрощаться и со сканером отпечатков пальцев.

Также прогнозируют и появление Face ID – сканирование лица, что подтвердили программисты. Согласно отчетам, это должно происходить очень быстро и будет работать даже в темноте. Из IPS-матрицы компания перейдет на OLED, чего с iPhone пока не случалось. К тому же, на дисплее будет реализована технология True Tone, которая будет "двигать" цветовую температуру в зависимости от освещения.

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Изменение материала задней крышки позволит вмонтировать индукционную зарядку, что сейчас невозможно без сомнительных сторонних устройств или чехлов.

Есть также вероятность того, что iPhone 8 и 8 Plus тоже получат стеклянные "спинки" и возможность "заряжаться без проводов".

Говорят, что премиальная версия iPhone будет стартовать с $1000. Как известно, на торжественном мероприятии будет представлен не только новый iPhone, но и другие обновленные продукты компании.

Также на мероприятии могут показать новые Apple Watch (третье поколение "умных" часов компании может добавить в возможностях) и Apple TV, которые давно не обновлялись.