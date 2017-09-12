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Главная » Стиль жизни » Технологии » Трансляция Apple презентует новый iPhone

Трансляция Apple презентует новый iPhone

<span class="label red">Трансляция</span> Apple презентует новый iPhone
Фото из открытых источников

10 лет назад компания представила свой первый смартфон

12.09.17 580
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Компания Apple на ежегодном мероприятии, посвященном новым продуктам, презентует новый iPhone.

Apple отмечает десятилетие своего первого смартфона выпуском iPhone Х и iPhone 8.

Презентация впервые проходит в новом кампусе Apple Park в конференц-центре, который получил название "театр Стива Джобса".

 

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