Новые Apple Watch будут поддерживать сотовую связь

Компания Apple представила новую версию своих "умных" часов - Apple Watch Series 3, которая поддерживает LTE, что обеспечит возможность звонить с устройства. Ободок вокруг экрана часов выступает в роли антенны, которая помогает поддерживать LTE. Об этом сообщает ZN,ua.

При этом вставлять sim-карту в часы не потребуется — за работу LTE будет отвечать специальный встроенный чип, который привязывается к номеру телефона.

Кроме того, новая версия "умных" часов оснащена новым, более быстрым, процессором, который позволяет голосовому помощнику Siri "говорить" с пользователем, ранее она могла только писать на дисплее. Apple Watch Series 3 также позволяют прослушивать музыку. Как подчеркивают разработчики, новая версия "умных" часов обладает такими же размерами, как и Series 2.

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Часы поступят в продажу 22 сентября, предзаказ на них стартует 15 сентября. Их цена будет стартовать от 329 долларов за обычную версию и 399 за версию с поддержкой сотовой связи, которая пока будет доступна в 9 странах, среди которых нет Украины.

Новая версия операционной системы WatchOS 4 с улучшенной функцией мониторинга сердечной активности выйдет 19 сентября.