Компания Apple представила новые модели iPhone — iPhone 8, 8 Plus и iPhone X. Об этом пишет ZN,ua.

Одной из особенностей iPhone 8 стала полностью стеклянная задняя крышка.

Диагонали экранов двух моделей остались как и предыдущих моделей — iPhone 7 и 7 Plus. Процессор — шестиядерный A11.

Основные камеры устройств получили новые сенсоры и те же 12 Мп.

Кроме того, в смартфоне появится встроенная функция дополненной реальности.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus поддерживают технологию беспроводной зарядки.

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Устройства будут поставляться в трех цветах: золотом, сером и серебряном.

Стоимость iPhone 8 с 64 Гб памяти составит $699, iPhone 8 Plus с 64 Гб памяти — $799. В продаже — с 22 сентября.

Также компания Apple представила свой новый флагманский смартфон iPhone Х, оснащенный безрамочным Super Retina дисплеем диагональю 5,8 дюйма.

Как было озвучено на презентации, "это первый OLED-дисплей, достойный того, чтобы быть в iPhone".

Дисплей смартфона поддерживает технологию 3D Touch. В устройстве отсутствует кнопка "Домой", поэтому чтобы запустить устройство необходимо просто нажать на экран. Если же пользователю необходимо вызвать Siri, он может нажать на кнопку включения, которая стала шире.

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iPhone Х можно разблокировать с помощью функции Face ID, то есть, он оснащен технологией распознавания лиц. По заверениям разработчиков, технология будет работать даже в случае, если пользователь изменит стрижку или наденет очки, она адаптируется к возрастным изменениям в лице пользователя. Вместе с тем, если глаза пользователя во время разблокировки будут закрыты, смартфон не будет разблокирован. Новая технология гарантирует более надежную защиту смартфона, чем сканер отпечатков пальцев.

Устройство оснащено шестиядерным процессором А11 и поддерживает технологию беспроводной зарядки.

Phone X оснащен двойной 12-мегапиксельной камерой, модуль которой располагается вертикально для обеспечения двойной оптической стабилизации.

Компания также представила технологию Animoji: пользователь может отсканировать свое лицо и создать на этом основании анимацию, которую можно будет передать другу в сообщении.

Все устройства компании с поддержкой технологии беспроводной зарядки можно будет заряжать от одного устройства.

iPhone X будет поставляться в серебряном и темно-сером цвете. Он будет доступен в версиях с 64 Гб и 256 Гб встроенной памяти, а его цена будет стартовать от $999 . Предзаказ на устройство откроется 27 октября, а в продажу оно поступит 3 ноября.



















Презентация iPhone X / Фото: theverge.com