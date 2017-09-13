Новые iPhone – три богатыря. Какие гаджеты предложила Apple

Apple представила сразу три смартфона: сенсационный iPhone X, эволюционные iPhone 8 и 8 Plus, а также обновленные приставку Apple TV 4 К и "умные" часы Apple Watch. Фокус разобрался, в чем их сила

Основная особенность техники Apple в том, что вся она воспринимается как максимально приближенная к совершенству. Единственный, неизменный и существенный ее недостаток – высокая цена, которая отпугивает многих любителей техники. И все-таки, как минимум, посмотреть на новые iPhone и другие устройства гениев из Купертино интересно практически каждому.

iPhone X

iPhone X, подобно наделенным сверхчеловеческими способностями супергероям Людям Х, получил "сверхсмартфонные" возможности. У него впечатляющие корпус из стекла и дисплей Super Retina, мощный шестиядерный процессор A11 Bionic, идущая в ногу со временем беспроводная зарядка, а на задней панели – камера с двойной оптической стабилизацией изображения.

Суперсила iPhone X заключена также в технологии для безопасной разблокировки, аутентификации и оплаты при помощи сканирования лица владельца смартфона. Кроме того iPhone X представляет возможность "оживить" и персонифицировать эмодзи новым способом – Animoji.

Дисплей iPhone X покрывает всю переднюю поверхность устройства и точно следует изгибам корпуса, закругляясь по углам. Передняя и задняя панели iPhone X выполнены из прочного стекла, а рамка из нержавеющей стали укрепляет его конструкцию. Аппарат устойчив к воздействию воды и пыли.

Но самое главное: дисплей Super Retina с диагональю 5,8 дюйма — это, как утверждают разработчики, первый OLED-дисплей, соответствующий стандартам iPhone. Цвета на нем отображаются с поразительной точностью, черный цвет выглядит естественно, а контрастность достигает показателя 1 000 000:1. HDR-дисплей поддерживает технологии Dolby Vision и HDR10, благодаря которым фотографии и видео выглядят потрясающе. Технология True Tone автоматически настраивает баланс белого с учетом освещения.

Благодаря обновленной операционной системе iOS 11 производителю удалось избавиться от кнопки "Домой" на дисплее, а навигация на iPhone X осуществляется простыми жестами — например, чтобы перейти на главный экран из любого приложения, нужно просто смахнуть от нижнего края дисплея вверх.

iPhone X будет доступен для предзаказа с 27 октября. Стоимость стартует от $999

Новый способ аутентификации на iPhone X обеспечивается с помощью Face ID, которая использует систему камер TrueDepth с проектором точек, инфракрасной камерой и ИК-излучателем. Это позволяет безопасно разблокировать iPhone, использовать Apple Pay, выполнять вход в приложения и заниматься другими делами. Face ID проецирует на лицо владельца смартфона более 30 000 невидимых точек. Изображение в инфракрасном спектре и точечная структурная карта пропускаются через нейронные сети для создания математической модели вашего лица. Затем данные отправляются в модуль Secure Enclave, где выполняется проверка соответствия. Технологии машинного обучения позволяют Face ID адаптироваться к изменениям внешности человека. Более того, технология позволяет разблокировать iPhone X, только если владелец специально на него посмотрит. А нейронные сети с передовым алгоритмом обучения созданы для защиты от мошенников, использующих фотографии и маски.

Фронтальная камера TrueDepth 7 Мп, помимо того, что обеспечивает работу Face ID, поддерживает автоматическую стабилизацию изображения и точный контроль экспозиции. Благодаря этому на ней стал доступен режим "Портрет" и можно снимать селфи с малой глубиной резкости. Она также позволяет оживить эмодзи совершенно новым способом — Animoji (анимированные эмодзи). Камера распознает и анализирует движения более 50 различных мышц лица. Затем эти движения оживают на экране – можно выбрать любой из двенадцати различных Animoji, включая панду, единорога и робота. В приложении "Сообщения", предустановленном на iPhone X, можно записывать и отправлять сообщения Animoji с голосом, улыбкой и мимикой отправителя.

На задней панели расположена iPhone X двойная камера 12 Мп с поддержкой двойной оптической стабилизации изображения. Она включает в себя широкоугольную камеру с диафрагмой ƒ/1.8 и камеру с телеобъективом и диафрагмой ƒ/2.4.

Обе камеры поддерживают приложения дополненной реальности и обеспечивает съемку видео с разрешением 4K и частотой до 60 кадров/с или с разрешением 1080p и частотой до 240 кадров/с при съемке замедленного видео.

iPhone X будет доступен для предварительного заказа с 27 октября более чем в 55 странах и регионах и поступит в продажу 3 ноября. Стоимость стартует от $999.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Наследники прошлогодних iPhone 7 и 7 Plus – модели с порядковым номером 8 заключены в пыле- и влагозащищенные корпуса из алюминия и прочного стекла, оснащаются дисплеем Retina HD и процессором A11 Bionic, а также поддерживают применение технологий дополненной реальности. Новинки получили камеру 12 Мп: на iPhone 8 она одинарная, а на iPhone 8 Plus – двойная с функцией портретного освещения. Кроме того, в смартфонах реализована возможность беспроводной зарядки.

Дисплеи Retina HD с диагоналями 4,7 и 5,5 дюйма соответственно поддерживают технологию True Tone, которая автоматически настраивает баланс белого с учетом освещения.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили обновленные стереодинамики, которые звучат на 25% громче и лучше воспроизводят глубокие басы.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus поставляются с операционной системой iOS 11, в которой значительно улучшен режим "Портрет" и добавлены новые эффекты, с помощью которых можно сделать Live Photo веселее и выразительнее. А у Siri появились новые голоса – мужской и женский.

Обе модели будут доступны для предзаказа с 15 сентября, более чем в 25 странах и регионах и поступят в продажу 22 сентября. Цена стартует от $699.

Apple Watch Series 3

"Умные часы" Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) получили полнофункциональный встроенный модуль сотовой связи LTE и UMTS, который автоматически подключается к сети, когда часы находятся далеко от iPhone. Теперь, отправляясь на пробежку, в бассейн или на разминку, владелец часов может не брать с собой iPhone и все равно оставаться на связи, звонить и принимать сообщения. В часах впервые используется карта eSIM – она более чем в 100 раз компактнее привычной SIM-карты, поэтому поддержка сотовых сетей не увеличила размер устройства.

Apple Watch третьего поколения водонепроницаемы на глубине до 50 метров. В них встроен новый барометрический высотомер, который помогает отслеживать маршруты, подсчитывать количество лестничных пролетов и определять различные показатели тренировок на открытом воздухе, в том числе перепады высот.

В watchOS 4 обновлено приложение "Пульс" – оно предоставляет больше информации о работе сердца, в том числе показатели в состоянии покоя, во время тренировки, восстановления, ходьбы и дыхательной гимнастики. Теперь часы могут отображать предупреждения, если превышена заданная частота пульса в состоянии покоя.

А голосовой помощник Siri научился говорить через встроенный в часы динамик.

Apple Watch Series 3 выпускаются в двух моделях: с поддержкой GPS и сотовой связи или с поддержкой только GPS. Обе модели оснащены двухъядерным процессором, работающим на 70% быстрее, и новым модулем беспроводной связи.

Apple Watch Series 3 будут доступны для предзаказа с 15 сентября и поступят в продажу 22 сентября. Стоимость стартует от $399 (Apple Watch Series 3 GPS + Cellular) и $329 (Apple Watch Series 3 GPS).

Apple TV 4K

Приставка Apple TV 4K в любую гостиную привнесет все возможности кинотеатра.

Приставка получила процессор A10X Fusion — такой же, как в iPad Pro — и открывает зрителям яркий мир 4K HDR (расширенного динамического диапазона), показывая кристально четкие изображения с глубокими и естественными цветами и намного большей детализацией темных и ярких сцен. С появлением поддержки Dolby Vision и HDR10 можно смотреть телепередачи и фильмы высочайшего на сегодняшний день качества на любом HDR-телевизоре.

Через iCloud на Apple TV можно показывать на большом экране фотографии и видео с iPhone и iPad. Можно также легко отправлять фильмы, телепередачи, домашние видео и фото с iPhone или iPad прямо на телевизор, используя AirPlay на устройствах iOS.

Siri и приложение TV позволяют находить, смотреть и слушать именно то, что нужно. Приложение собирает все ваши любимые фильмы и телепередачи, а Siri дает возможность находить и запускать материалы на Apple TV, просто спрашивая голосом.

Приставка Apple TV 4K будет доступна для предзаказа с 15 сентября и поступит в продажу 22 сентября. Цена стартует от $179.