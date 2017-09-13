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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Первые видеообзоры новых iPhone появились в Сети
Apple представила новые iPhone

Видео Первые видеообзоры новых iPhone появились в Сети

<span class="label red">Видео</span> Первые видеообзоры новых iPhone появились в Сети
Фото: The Independent

Видео были сняты сразу же после презентации Apple

13.09.17 371
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В Сети были обнародованы первые видеообзоры представленных накануне iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также флагманского iPhone X.

Видео были сняты сразу же после презентации, которую компания Apple провела накануне.

В обзоре от представителей издания CNET рассмотрены новые функции камеры iPhone 8 Plus.

А специалисты издания Engadget протестировали iPhone 8 Plus и отметили ряд нововведений технического характера.

Кроме того, Engadget также посчастливилось посмотреть новый iPhone X и протестировать Face ID, который, по их словам, срабатывает мгновенно.

Напомним, рекламу Apple Watch 3 снимали в Киеве.

 

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