В Сети были обнародованы первые видеообзоры представленных накануне iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также флагманского iPhone X.
Видео были сняты сразу же после презентации, которую компания Apple провела накануне.
В обзоре от представителей издания CNET рассмотрены новые функции камеры iPhone 8 Plus.
А специалисты издания Engadget протестировали iPhone 8 Plus и отметили ряд нововведений технического характера.
Кроме того, Engadget также посчастливилось посмотреть новый iPhone X и протестировать Face ID, который, по их словам, срабатывает мгновенно.
Напомним, рекламу Apple Watch 3 снимали в Киеве.