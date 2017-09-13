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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео На Франкфуртский автосалон 50 брендов привезли 228 мировых премьер

Видео На Франкфуртский автосалон 50 брендов привезли 228 мировых премьер

<span class="label red">Видео</span> На Франкфуртский автосалон 50 брендов привезли 228 мировых премьер
Франкфуртский автосалон / Фото из открытых источников

Впервые среди участников — два китайских бренда, WEY и Chery. Также впервые во Франкфурте появились стенды компаний из Египта, Финляндии и Перу

13.09.17 10
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На Франкфуртский автосалон в этом году более 50 брендов привезли 228 мировых премьер.

В частности, Toyota представила обновлённую версию внедорожника Land Cruiser Prado, который стал на 60 мм длиннее.

О новинках мирового автопрома пишет RNS.

Также представлено второе поколение модели Dacia Duster. Пересмотрен интерьер и экстерьер модели, доступны новые функции, например, система кругового обзора, климат-контроль, боковые подушки безопасности.

Skoda представила кроссовер Karoq, старт продаж которого в Европе намечен на октябрь. Модель будет доступна с пятью двигателями мощностью от 115 л.с. до 190 л.с.

Концерн Volkswagen представил кроссовер T-Roc, который должен появиться в Европе в ноябре. Модель предлагается с тремя бензиновыми и тремя дизельными двигателями.

Kia привезла концепт Proceed —следующего поколения компактной модели Сee'd.

Два европейских автопроизводителя представили концепты автомобилей будущего.

Так Audi представила автономный электромобиль Aicon без руля и педалей, способный преодолеть на одном заряде дистанции в 700-800 км. Второй — электрический кроссовер Elaine на базе представленного весной e-tron Sportback, он предполагает автономное вождение и возможность парковки без водителя.

Renault представила концепт 2030 года Symbioz, предполагающийся интеграцию с "умными домами".

Впервые среди участников — два китайских бренда, WEY и Chery. Chery представила ориентированную на европейский рынок модель - кроссовер Exeed TX.

Впервые во Франкфурте появились стенды компаний из Египта, Финляндии и Перу.

Среди премьер премиального сегмента — новая Audi A8, Porsche Cayenne, BMW X7.

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