Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео В Италии робот впервые дирижировал симфоническим оркестром
<span class="label red">Видео</span> В Италии робот впервые дирижировал симфоническим оркестром
Фото: twitter.com/Reuters

Видео В Италии робот впервые дирижировал симфоническим оркестром

Музыканты под руководством YuMi сыграли 3 произведения

14.09.17 21
000

Робот YuMi, разработанный швейцарской компанией ABB, дебютировал как дирижер в театре Верди в итальянской Пизе на открытии первого Международного фестиваля робототехники. Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на Reuters.

По словам постоянного дирижера оркестра Андреа Коломбини, музыкантам понадобилось время, чтобы понять движения робота. Когда им это удалось, играть стало довольно просто. Коломбини также отметил, что жесты робота были идеальны по продолжительности и скорости, что наиболее важно.

YuMi научили всем профессиональным движениям Коломбини, который специально "тренировал" робота. При этом робот не способен импровизировать, поэтому если бы музыканты неожиданно сменили темп, выступление провалилось бы.

На открытии фестиваля музыканты под дирижированием YuMi сыграли 3 произведения, в том числе арию La donna è mobile (в наиболее известном переводе - "Сердце красавицы склонно к измене") из оперы Джузеппе Верди "Риголетто".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Сан-Франциско хотят облагать роботов особыми налогамиИлон Маск просит ООН запретить роботов - убийцВ Бельгии напечатали руку-сурдопереводчик

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 11531
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 11851
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4903
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3813
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3268
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 8942
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1254
  1. Арестованы офис "1+1" и здание завода "Биола" 4111 / 4559
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 1893 / 2842
  3. Методику расчета цены на газ могут изменить 1707 / 1900
  4. Цукерберг за день заработал больше, чем МВФ дает Украине 1650 / 1825
  5. Новые iPhone – три богатыря. Какие гаджеты предложила Apple 1630 / 1754
  6. Ученые научились выращивать костную ткань 1566 / 1707
  7. В России не прекращается вынужденная эвакуации школ и аэропортов 1530 / 1689
  1. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 21 / 2842
  2. Нобель мира. Могут ли Путин и Порошенко претендовать на самую неоднозначную премию 11 / 959
  3. Глава Deutsche Bank назвал биткоин мошенничеством 8 / 1454
  4. Ученые научились выращивать костную ткань 7 / 1707
  5. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 6 / 4003
  6. Порошенко и Саакашвили. Кумовья бранятся - только тешатся 6 / 552
  7. Покупка квартиры от застройщика: как избежать мошенничества 5 / 206
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.