Робот YuMi, разработанный швейцарской компанией ABB, дебютировал как дирижер в театре Верди в итальянской Пизе на открытии первого Международного фестиваля робототехники. Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на Reuters.

По словам постоянного дирижера оркестра Андреа Коломбини, музыкантам понадобилось время, чтобы понять движения робота. Когда им это удалось, играть стало довольно просто. Коломбини также отметил, что жесты робота были идеальны по продолжительности и скорости, что наиболее важно.

YuMi научили всем профессиональным движениям Коломбини, который специально "тренировал" робота. При этом робот не способен импровизировать, поэтому если бы музыканты неожиданно сменили темп, выступление провалилось бы.

На открытии фестиваля музыканты под дирижированием YuMi сыграли 3 произведения, в том числе арию La donna è mobile (в наиболее известном переводе - "Сердце красавицы склонно к измене") из оперы Джузеппе Верди "Риголетто".