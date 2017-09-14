Маск анонсировал презентацию беспилотного грузовика Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск назвал дату презентации и тестового заезда беспилотного грузовика. Об этом он сообщил в Twitter.
Презентация автомобиля состоится 26 октября 2017 года.
"Презентация и тестовый заезд грузовика Tesla предварительно запланированы на 26 октября в Хоторне (штат Калифорния, - ред.). Стоит увидеть этого зверя лично. Это нереально", - написал Маск.
Ранее компания Tesla представила Tesla Tiny House – небольшой передвижной дом, демонстрирующий разработки компании в сфере генерации, сохранения и использования возобновляемой энергии.