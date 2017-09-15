Легендарный зонд Cassini сегодня покончит с собой

Зонд Cassini, который 15 сентября 1997 года отправился исследовать Сатурн, завершает свою космическую миссию. Об этом сообщает ВВС-Украина.

После ровно 20 лет путешествий в Cassini заканчивается топливо. Поэтому 15 сентября 2017 года зонд выполнит свое последнее задание: нырнет в густую атмосферу планеты, которую так долго исследовал.

Международный космический корабль Cassini, который исследовал Сатурн и его спутники, 13 сентября вышел на траекторию, которая приведет его к уничтожению.

В понедельник зонд пролетел возле Титана – гигантского спутника Сатурна. Эта "встреча" предоставит ему гравитационный толчок, который направит корабль в атмосферу планеты-гиганта.

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Ожидается, что сигнал с Землей исчезнет в пятницу, 15 сентября, примерно в 11:55 по Гринвичу (14:55 по Киеву).

Когда Cassini окунется в атмосферу Сатурна, его разорвет на куски. Компоненты зонда будут таять и рассеются в газах планеты.