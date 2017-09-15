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Главная » Стиль жизни » Технологии » Facebook тестирует возможность временно скрывать посты друзей

Facebook тестирует возможность временно скрывать посты друзей

Facebook тестирует возможность временно скрывать посты друзей
Фото из открытых источников

Скрыть обновления можно на 24 часа, неделю или месяц

15.09.17 33
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Социальная сеть Facebook начала тестировать функцию Snooze – временного скрытия постов друзей и сообществ. Об этом пишет Meduza со ссылкой на Techcrunch.

Журналисты обнаружили, что скрыть обновления можно на 24 часа, неделю или месяц.

Официально о выходе новой функции не объявляли. Пока Snooze работает только в США и лишь в десктопной версии. Кнопка находится ниже функции "скрыть публикацию".

Сейчас можно отменить подписки на обновления конкретных пользователей, не удаляя из друзей, но на постоянной основе.

Еще одна функция позволяет видеть в своей ленте больше или, наоборот, меньше постов друга.

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