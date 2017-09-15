Cassini передал на Землю последний сигнал и сгорел в атмосфере Сатурна

Координационный центр NASA получил последний сигнал от зонда Cassini перед тем, как он сгорел в атмосфере Сатурна.

Связь была потеряна, как и планировалось, около 14:55 по Киеву.

"Аппарат вошел в атмосферу Сатурна и мы получили от него последний сигнал", - говорится в Twitter агентства.

"Земля получила последний сигнал от Cassini в 7:55 по Североамериканскому восточному времени. Cassini стал частью планеты, которую изучал. Спасибо за науку", - добавили в NASA.

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Как сообщало NASA, двигатель космического аппарата был почти полностью изношен. Поэтому аппарат сгорел, чтобы в дальнейшем не дрейфовать вокруг Сатурна и не врезаться в один из спутников планеты.

"Безопасным уничтожением космического аппарата в атмосфере Сатурна мы избегаем того, что Cassini мог повлиять на один из спутников Сатурна, и сохраним их неприкосновенными для будущих исследований", – заявил проектный менеджер Cassini в Лаборатории реактивного движения NASA Эрл Майзе.

Аппарат передавал на Землю фото облаков Сатурна и массивного урагана.

Cassini исследовал Сатурн в течение 13 лет.