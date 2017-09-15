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Главная » Стиль жизни » Технологии » Cassini передал на Землю последний сигнал и сгорел в атмосфере Сатурна
Cassini передал на Землю последний сигнал и сгорел в атмосфере Сатурна
Зонд Cassini / Иллюстрация из открытых источников

Cassini передал на Землю последний сигнал и сгорел в атмосфере Сатурна

Космическая лаборатория исследовала Сатурн в течение 13 лет

15.09.17 190
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Координационный центр NASA получил последний сигнал от зонда Cassini перед тем, как он сгорел в атмосфере Сатурна.

Связь была потеряна, как и планировалось, около 14:55 по Киеву.

"Аппарат вошел в атмосферу Сатурна и мы получили от него последний сигнал", - говорится в Twitter агентства.

"Земля получила последний сигнал от Cassini в 7:55 по Североамериканскому восточному времени. Cassini стал частью планеты, которую изучал. Спасибо за науку", - добавили в NASA.

Как сообщало NASA, двигатель космического аппарата был почти полностью изношен. Поэтому аппарат сгорел, чтобы в дальнейшем не дрейфовать вокруг Сатурна и не врезаться в один из спутников планеты.

"Безопасным уничтожением космического аппарата в атмосфере Сатурна мы избегаем того, что Cassini мог повлиять на один из спутников Сатурна, и сохраним их неприкосновенными для будущих исследований", – заявил проектный менеджер Cassini в Лаборатории реактивного движения NASA Эрл Майзе.

Аппарат передавал на Землю фото облаков Сатурна и массивного урагана.

Cassini исследовал Сатурн в течение 13 лет.

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